İran Sünnilerinden bir heyet Lübnan'da

İran'da Sünni yetkili ve dini şahsiyetlerden oluşan bir heyet bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan İslami Hareket Cephesi Koordinatörü Şeyh Züheyr Cüeyd ve diğer Lübnanlı yetkililerle bir araya gelerek, sözde Yüzyılın Anlaşması'na mücadele ve İsrail-Amerikan komplolarının boşa çıkarılması konularını değerlendirdi.

Lübnan İslami Hareket Cephesi'nden yapılan açıklamaya göre bu görüşmede taraflar, İslam dünyasnı ve özellikle Filistin konusunu ele alarak, Filistin meselesini unutturmaya çalışan sözde Yüzyılın Anlaşması'na karşı müslümanların birlik içinde hareket etmelerinin gerekliliğine burgu yaptı.

İranlı heyetin başında yer alan Sadati bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İran Sünnileri, İslam Devrimi'nin zaferinden bugüne bu devrimin ayrılmaz parçası olmuştur. Devrim başından beri emperyalizm ile mücadele ve komplolarına karşı gelme açısından ilkelerini korumuş ve İslam ümmetinin birliği için çalışmıştır' dedi.

Lübnanlı dini yetkili Şeyh Cüeydde bu görüşmede yaptığı açıklamada, İslam dünyasının gerçeklerin görünmesi ve Yüzyılın Anlaşması'nı tam kapsamlı olarak yok etmek için koordineli şekilde hareket etmesinin altını çizdi.