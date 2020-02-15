Asgeri İran'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ilk karetecisi oldu

Son yıllarda -75 kg'de çeşitli madalyalar elde eden Asgeri, Dubai'de düzenlenen Karate-1 Karate Ligi'nde de finallere yükselmeyi başardı.

Daha önce de dünya karate sıralamasında kendi kategorisinde bir numara olan Asgeri, Dubai'deki performansı ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantileyerek, İran'ın bu oyunlarda karate dalında yarışacak ilk sporcusu unvanını elde etti.

Seccad Gençzade ile Zebihullah Purşeyb arasında da kurallar uyarınca bir karateci bu oyunlara katılma hakkına kavuşacak.

Öte yandan kadınlar dalında Hamide Abbasali ile Sara Behmenyar da 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya çok yaklaşmış durumdalar.