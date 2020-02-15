İran, ABD askerlerinin bölgede bulunmasının istikrarsızlık nedeni olduğunu vurguladı

İran'ın New York'taki BM Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, 'ABD'nin İran'la ilgili 13 Şubat tarihinde açıkladığı deklarasyon, ülkemize karşı yeni bir yalan propagandası niteliğindedir. ABD, 14 Eylül 2019'da Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesislerine düzenlenen saldırıdan hemen sonra İran'ı sorumlu tutmasına rağmen bugüne kadar her hangi bir delil sunmaktan aciz kalmıştır' denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

ABD şuan da iddiasını kanıtlamak için önüne gelen her şeyi kullanmaya çalışıyor. Bu konuda yayınlanan yeni rapor, ABD'nin İran aleyhindeki iddiasının kanıtlamak için her hangi yeni bir şey katmamaktadır.

ABD'nin binlerce askerini bölgede bulundurması ve silahlarını yığın halinde bölgemize sevketmesi, Fars Körgezi bölgesinde istikrarsızlık ve güvensizliğin başlıca nedenidir.

ABD, diğer ülkelerini itham etmektense, bölgede ayrıştırıcı politikalarına ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine son vermek zorundadır.'