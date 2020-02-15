Zarif, Ukrayna uçağına ilişkin kurulan dışişleri bakanları toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zarif bu toplantıda konunun teknik ve hukuki açıdan takip edilmesi gerektiğine işaret ederek, İran'ın kaza ile ilgili sorumlu olduğunu ve konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini ifade etti.

Zarif ayrıca İran'ın meselenin hukuki yönden çözümüne yönelik Ukrayna ile iş birliğini sürdüreceğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Münih Güvenlik Konferansı sırasında birçok ülke yetkilisi ile bir araya geldi.

Bu sahab İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Ukraynalı mevkidaşı Vadym Prystaiko, Münih Güvenlik Konferansı sırasında 8 Ocak gecesi Tahran'da kaza sonucu düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin son gelişmeleri ve iki ülkenin bu konudaki iş birliğini değerlendirdi.

Taraflar bu görüşmede, olay sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarının hafifletilmesi hususunda gerekenlerin yapılmasına vurgu yaptı.

Zarif dün de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) son durumunu inceledi.

Münih Güvenlik Konferansına katılmak için Münih’te bulunan Zarif, Yi ile yaptığı görüşmede KOEP, Batı Asya bölgesi konuları, General Kasımi’nin şehit edilmesi ve İran’da insani hata sonucu düşürülen Ukrayna uçağı hakkında görüşmelerde bulundu.

Zarif görüşmede Çin’in Korona hastalığı yönetiminin takdire şayan olduğunu belirterek, Pekin yönetiminin İranlı öğrencilerin Woohan kentinden tahliyesindeki yardımlarına teşekkür etti.

Zarif bugün Kanada Dışişleri ve Başbakanı, Çek, Umman, Hırvatistan, Finlandiya ve Vatikan Dışişleri Bakanları ile görüştü.