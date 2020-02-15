İhtiyacımız olan şey, yumuşak savaş silahlarıyla donatılmamızdır

Hz. Fatime Zehra'nın doğum günü nedeniyle binlerce Ehlibeyt meddahını kabul eden Ayetullah Hamanei, 'Ülkemizin gücünün artırılması yolunda önemli ve belirleyici unsur ve parçalardan biri, gençlerimizi doğru düşünme silahı ile donatmaktır' diye belirtti.

Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında şu ifadelee yer verdi:

'Ümitlerimizi biriktirdiğimiz genç kuşak, çelik, sert ve kararlı iradesi ile ne yapacağını, nereye gideceğini ve bu yolu nasıl katedeceğini bişmelidir. Buda da Ehlibeyt'in maarifine ihtiyacımızı göstermektedir.'