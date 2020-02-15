15 Şub 2020 17:33
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News Code: 83675371
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İslam İnkılabı Rehberi:

İhtiyacımız olan şey, yumuşak savaş silahlarıyla donatılmamızdır

İhtiyacımız olan şey, yumuşak savaş silahlarıyla donatılmamızdır

Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 'Bugün ülkemizin ihtiyaç duyduğu önemli şey, gençlerimizin yumuşak savaşın silahları ile yani ruhsal ve düşünsel güçle donatılmasıdır' dedi.

Hz. Fatime Zehra'nın doğum günü nedeniyle binlerce Ehlibeyt meddahını kabul eden Ayetullah Hamanei, 'Ülkemizin gücünün artırılması yolunda önemli ve belirleyici unsur ve parçalardan biri, gençlerimizi doğru düşünme silahı ile donatmaktır' diye belirtti.

Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında şu ifadelee yer verdi:

'Ümitlerimizi biriktirdiğimiz genç kuşak, çelik, sert ve kararlı iradesi ile ne yapacağını, nereye gideceğini ve bu yolu nasıl katedeceğini bişmelidir. Buda da Ehlibeyt'in maarifine ihtiyacımızı göstermektedir.'

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