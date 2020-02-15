15 Şub 2020 17:49
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İran ve Ukrayna dışişleri bakanları Ukrayna uçağı konusunu değerlendirdi

İran ve Ukrayna dışişleri bakanları Ukrayna uçağı konusunu değerlendirdi

Tahran, İRNA- İran ve Ukrayna dışişleri bakanları, Münih Güvenlik Konferansı surasında, 8 Ocak günü Tahran'da kaza sonucu düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı ile ilgili son gelişmeleri ve ikili iş birliğini ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Ukraynalı mevkidaşı Vadym Prystaiko, Münih Güvenlik Konferansı sırasında 8 Ocak gecesi Tahran'da kaza sonucu düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin son gelişmeleri ve iki ülkenin bu konudaki iş birliğini değerlendirdi.

Taraflar bu görüşmede, olay sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarının hafifletilmesi hususunda gerekenlerin yapılmasına vurgu yaptı.

Zarif dün de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) son durumunu inceledi.

Münih Güvenlik Konferansına katılmak için Münih’te bulunan Zarif, Yi ile yaptığı görüşmede KOEP, Batı Asya bölgesi konuları, General Kasımi’nin şehit edilmesi ve İran’da insani hata sonucu düşürülen Ukrayna uçağı hakkında görüşmelerde bulundu.

Zarif görüşmede Çin’in Korona hastalığı yönetiminin takdire şayan olduğunu belirterek, Pekin yönetiminin İranlı öğrencilerin Woohan kentinden tahliyesindeki yardımlarına teşekkür etti.

Zarif bugün Kanada Dışişleri ve Başbakanı, Çek, Umman, Hırvatistan, Finlandiya ve Vatikan Dışişleri Bakanları ile görüştü.

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