Cumhurbaşkanı Ruhani, kadınlara eşit fırsatların oluşturulmasına vurgu yaptı

Hz. Fatime Zehra'nın doğum günü nedeniyle bir grup kadınlar bir araya gelen Ruhani, 'Biz dilde ikinci cinsiyet yoktur diyoruz. Kadın ve erkek eşittir. Her ikisi de insandır ve ahlaki erdemlere sahiptir. Ancak söylemekle yetmiyor. Pratikte de yasama ve yürütmede de bu gerçeği görmek zorundayız' diye konuştu.

Ülke yöneticilerinin yüzde 26'sı kadındır

İran'da toplam kamu memurlarının sayısının 2 milyon 379 bin kişi olduğuna dikkati çeken Ruhani, 'Silahlı Kuvvetlerimiz buna dahil değildir. Bu memurlar yüzde 42.11'i yani 959 bin 783'ü kadınlardan oluşuyor. Geçmişe kıyasla bu çarpıcı bir rakam' ifadesini kullandı.

İran'da yönetici konumda olan kadınların toplam yöneticiler içindeki payının %26'yı bulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, 'İran tarihinin hiçbir döneminde İslam Devrimi'nden sonraki 41 yıl içinde olduğu kadar kadınlar bu kadar toplumda varlık göstermedi. Kadınlar halihazırda seçimlerin kaderini bile değiştirebilir' diye ekledi.