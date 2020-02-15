ABD'nin bölgedeki varlığının sonu başlamıştır

Münih Güvenlik Konfernsı sırasında Amerikan merkezli NBC kanalına röportaj veren Zarif, röportajın bir kısmını twitter hesabından paylaştı.

'ABD Başkanı'na verilen yanlış tavsiyeler, onun yanlış kararlar almasına neden olmuştur' diyen Zarif, 'Bu nedenle bu ülkenin bölgedeki varlığının sonu başlamıştır' ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı'nın Tahran-Washington arasındaki krizin ana faktörü olduğuna dikkati çeken Zarif, 'Maalesef ABD, cehalet ve kibirden kaynaklı yanlış bilgilere dayanarak, bölgeyi çatışmaya doğru götürmektedir' diye belirtti.

Trump yönetiminin Tahran'la ABD arasındaki tansiyonun yükselmesine büyük sebebiyet verdiğine dikkati çeken Dışişleri Bakanı Zarif, 'İran ve ABD, son olaylar ve General Kasım Süleymani'nin şehit edildiği dönemde aralarında çok sert mektuplaşmalar yaşadı. İran ile ABD ilişkileri, General Süleymani'nin şehit edildiğinden sonra tansiyon doludur' değerlendirmesinde bulundu.

Zarif ayrıca ABD Başkanı Trump'ı İran'a karşı yanlış politika güttüğü için kusurlu olduğunu açıkladı.