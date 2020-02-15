Petrokimya sektöründe 40 milyar dolarlık yatırım fırsatı

Petrol Bakanlığı'nda düzenlenen bir konferansta konuşan Zengene, 'Petrol sanayiinde yıllık 25 milyar dolar yatırımın yapılması zorunluluktur. Bu konunun gerçekleşmesi diğer sektörlerin canlanması için de önem taşımaktadır' dedi.

Firmaların yollarına devam etmesi için çeşitli yolların bulunduğuna işaret eden Zengene, petrokimya sanayiindeki projelerin tamamlanması için 30 milyar dolardan daha fazla finansa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, yatırımcıları bu alanda yatırım yapmaya davet etti.

Petrokimya sektöründe 12 milyar dolarlık projelerin hayata geçmek için gerekli finansmanı beklediklerine değinen Zengene, toplamda bu sektörde 40 milyar dolar yatırıma ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.