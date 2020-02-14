Zarif, Çin dışişleri bakanı ile KOEP hakkında görüştü

Münih Güvenlik Konferansına katılmak için Münih’te bulunan Zarif, Yi ile yaptığı görüşmede KOEP, Batı Asya bölgesi konuları, General Kasımi’nin şehit edilmesi ve İran’da insani hata sonucu düşürülen Ukrayna uçağı hakkında görüşmelerde bulundu.

Zarif görüşmede Çin’in Korona hastalığı yönetiminin takdire şayan olduğunu belirterek, Pekin yönetiminin İranlı öğrencilerin Woohan kentinden tahliyesindeki yardımlarına teşekkür etti.

Zarif bugün Kanada Dışişleri be Başbakanı, Çek, Umman, Hırvatistan, Finlandiya ve Vatikan Dışişleri Bakanları ile görüştü.

AP’nin bildirdiğine göre Zarif Almanya Dışişleri Bakanı BHeiko Maas ile de görüşecektir.

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2012