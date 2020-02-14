15 Şub 2020 00:47
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News Code: 83674434
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Zarif, Çin dışişleri bakanı ile KOEP hakkında görüştü

Zarif, Çin dışişleri bakanı ile KOEP hakkında görüştü

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) son durumunu inceledi.

Münih Güvenlik Konferansına katılmak için Münih’te bulunan Zarif, Yi ile yaptığı görüşmede KOEP, Batı Asya bölgesi konuları, General Kasımi’nin şehit edilmesi ve İran’da insani hata sonucu düşürülen Ukrayna uçağı hakkında görüşmelerde bulundu.

Zarif görüşmede Çin’in Korona hastalığı yönetiminin takdire şayan olduğunu belirterek, Pekin yönetiminin İranlı öğrencilerin Woohan kentinden tahliyesindeki yardımlarına teşekkür etti.

Zarif bugün Kanada Dışişleri be Başbakanı, Çek, Umman, Hırvatistan, Finlandiya ve Vatikan Dışişleri Bakanları ile görüştü.

AP’nin bildirdiğine göre Zarif Almanya Dışişleri Bakanı BHeiko Maas ile de görüşecektir.

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