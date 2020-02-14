Zarif: General Süleymani’nin Amerika tarafından şehit edilmesi hesap hatasıydı

Münih Güvenlik Konferansı için Münih’te bulunan Zarif, yaptığı açıklamada, bu şehadetin Amerikalıların Irak’tan çıkışını sağladığını belirterek, General Süleymani’nin şehadeti sonrası binlerce Irak vatandaşının yabancı güçlerin ülkesindeki varlığına itiraz için sokaklara döküldüğünü söyledi.

Zarif, ‘’ Şehit Süleymani’nin etkisi General Süleymani’nin etkisinden daha fazladır zira biz Irak’ta geniş bir şekilde Irak halkının Amerika askeri varlığı aleyhindeki yürüyüşlerini görmekteyiz.’’ dedi.

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2012