15 Şub 2020 00:24
Journalist ID: 1942
News Code: 83674429
0 Persons

Zarif: General Süleymani’nin Amerika tarafından şehit edilmesi hesap hatasıydı

Zarif: General Süleymani’nin Amerika tarafından şehit edilmesi hesap hatasıydı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, General Süleymani’nin Amerika tarafından şehit edilmesinin o ülkenin hesap hatası olduğunu söyledi.

Münih Güvenlik Konferansı için Münih’te bulunan Zarif, yaptığı açıklamada, bu şehadetin Amerikalıların Irak’tan çıkışını sağladığını belirterek, General Süleymani’nin şehadeti sonrası binlerce Irak vatandaşının yabancı güçlerin ülkesindeki varlığına itiraz için sokaklara döküldüğünü söyledi.

Zarif, ‘’ Şehit Süleymani’nin etkisi General Süleymani’nin etkisinden daha fazladır zira biz Irak’ta geniş bir şekilde Irak halkının Amerika askeri varlığı aleyhindeki yürüyüşlerini görmekteyiz.’’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 1 =