Tahti Revançi, İran’ın Yemen’e silah gönderme iddiasını yalanladı

Tahti Revançi, Amerika’nın Yemen’e silah gönderilmeyi durdurduğu ve silahların İran ile irtibatı iddiasını yalanlayarak, Twitter sayfasından, Amerika’nın İran aleyhindeki yalanlara sayalı savaşının devam ettiğini belirtti.

Tahti Revançi, ‘’ İran silahlarının Yemen’e gönderilmesi yalanının yanında, Amerika BM raporunu su istimal ederek İran’ın Arabistan petrol tesislerinden sorumlu olduğunu söylemek istemektedir. ‘’ diye yazdı.

Tahti Revançi, bu raporsa İran’ın sorumlu olmasına değinilmediğini yazdı.

BM uzmanlarının Yemen ile ilgili raporu Çarşamba günü yayınlandı fakat raporda uzmanlar Yemen’deki silahların İran menşeli olması yönünde bir ibare ve sonuç bulunmamaktadır.

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2012