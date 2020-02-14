Musevi: İran zor gün dostlarını unutmayacaktır

Musevi, Twitter hesabından Güney Kore’nin LG ve Samsung firmalarının İran firmaları ile işbirliklerini kesmeleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Musevi, ‘’İran zor gün dostlarını unutmamaktadır fakat bazı son aylar ve yıllarda Amerika’nın zorbalığını kabullenerek İran’ı terk eden bazı firmalar İran piyasasına dönmelerinin zor olacağını bilmeliler. Ticaret kanunu pazarın korunmasının o pazara girmekten zor olduğunu söylemektedir. '' ‘diye yazdı.

Bu iki firmanın İran ile işbirliğini kesmesi sonrası bu firmalara ait tabelalar da şehirler ve mağazalardan toplatılmaktadır.

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2012