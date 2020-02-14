Reşt’te Kaspiyen Satranç Kupası karşılaşmaları başladı

Rekabetlere İran, Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Gürcistan, Türkmenistan, Türkiye ve Irak’tan sporcular katılmaktadır.

18. Uluslararası Kaspiyen Satranç Turnuvası 3 kategoride düzenlenmektedir. Birinci kategoride 1800 puan üstünde ustalar, ikinci kategoride 1800 puan’ın altında ve 3. Grupta da 14 yaş altı sporcular katılmaktadır.

Rekabetlere İran, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’dan büyük ustalar katılmaktadır.

Karşılaşmalar 6 gün süre ile Reşt’te düzenlenecektir.

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2012