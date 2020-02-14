Zarif, Çek, Umman ve Hırvatistan Dışişleri Bakanları ile görüştü

Zarif, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi ile yaptığı görüşmese ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında istişarelerde bulundu.

Zarif, Çek Dışişleri Bakanı Tomas Peter Shicheck ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili son gelişmeler, Fars Körfezi ve Batı Asya’daki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Zarif, Hırvatistan Dışişleri Bakanı ile de çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Zarif bu sabah ayrıca Kanada Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ve Finlandiya ile Vatikan Dışişleri Bakanları ile de görüşmelerde bulunmuştu.

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2012