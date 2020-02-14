14 Şub 2020 19:26
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News Code: 83674281
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Google, İran Radyo Televizyonunun hesaplarını açıklamada bulunmadan kapattı

Google, İran Radyo Televizyonunun hesaplarını açıklamada bulunmadan kapattı

Londra, IRNA- İran Press TV kanalının Youtube hesabının kapanmasından iki ay sonra, İran Radyo Televizyonu Londra Bürosu, büronun Youtube ve hesabının Google tarafından kapatıldığını bildirdi.

Google, yapılan itiraz sonunda genel bir e posta ile kapatma sebebini Google kurallarının çiğnenmesi olduğunu bildirdi.

Google ayrıca büronun Youtube hesabını da kapattı, Google iki ay önce Press Tv ve İran Radyo Televizyonun İspanyolca yayını olan Hispain TV resmi hesaplarını da haber vermeden kapatmıştı.

Press Tv Müdürü Habib Abdğlhüseyin, Google kurallarını çiğnemediklerini ve her zaman kurallara uyduklarını belirterek, Youtube da bir kanalın kapanması öncesi ikaz mesajı yayınlandığını fakat Press TV için hiçbir ikaz yayını yayınlanmadan faaliyetine son verildiğini söyledi.

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2012

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