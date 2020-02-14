1780 kg aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi

Şoca yaptığı açıklamada, bir uyuşturucu şebekesi üyelerinin takibi sonucunda 1755 kg esrar ve 25 kg haşhaş’ın ele geçirildiğini ve 4 kaçakçının tutuklandığını bildirdi.

Güney Horasan ili Afganistan ile 331 km ortak sınıra sahiptir.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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2012