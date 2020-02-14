Ülkede 93 bin faal kooperatif mevcuttur

Şehriver yaptığı açıklamada, mevcut kooperatiflerin yüzde 50’sinin üretim sektöründe, yüzde 28’inin hizmet sektöründe çalıştıklarını ve ülke ekonomisinin yüzde 7’sinin kooperatiflere ait olduğunu söyledi.

Bakanlığının amacının emeklilerin kaygılarını azaltmak ve refahlarını arttırmak olduğunu ifade eden Şehriver, Kooperatifçilik sektörünün emeklilerin durumunun iyileştirilmesinde hükümete yardımcı olabileceğini söyledi.

Şehriver emeklilerin büyük potansiyel olduğunu ve emeklilerin yüzde 60’ının tecrübe ve yeteneklerinden ekonomik gelişme için yararlanılmasının mümkün olduğunu söyledi.

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2012