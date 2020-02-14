İran’ın dış borcu 9 milyar dolara indi

İran dış borcu rakamları incelendiğinde bu rakamların kısa, orta ve uzun vadede 2019 yılında azaldığını görmekteyiz.

İran Merkez Bankası rakamlarına göre Kasım 2019 sonunda İran’ın kısa vadeli borcu Bir milyar 505 milyon dolar ve ortak ile kısa vadeli borcu da 7 milyar 548 milyon dolar idi.

İran’ın borcu Avro cinsinden 8 milyar 173 milyon Avrodur. Bu rakamın 6 milyar 814 milyon Avrosu kısa ve uzun vadeli borç miktarı ve bir milyar 359 milyon dolar ise kısa vadeli borç miktarıdır.

İran dünyada en az dış borç miktarına sahip ülkelerden biridir.

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