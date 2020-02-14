Şemhani: İran, Amerika’nın savaş veya teslim seçenekleri yönünde hareket etmedi

Şemhani, Twitter hesabından General Süleymani’nin şehit edilmesi ve İran aleyhine uygulanan ambargolarla ile yağtığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Şemhani, ‘’ Amerika’nın akılsız yöneticileri General Süleymani’yi terör etmekle İran’ın şok doktrinin çerçevesinde olağanüstü psikolojik durumda mevcut şartlarda hesap hatası yapmasını bekliyorlardı. Onlar İran’ın Amerika tarafından tahmil edilen savaş veya teslim seçeneklerini iptal edebileceğini düşünmüyorlardı. ‘’ dedi.

İran Kudüs Güçleri Komutanı General Kasım Süleymani, Irak yönetiminin resmi davetlisi olarak Bağdat havaalanında Amerikan İHA’ları tarafından hedef alınarak şehit edildi.

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2012