13 Şub 2020 16:01
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News Code: 83673482
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İran’ın yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesi 900 megawatt oldu

İran’ın yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesi 900 megawatt oldu

Sari, IRNA- İran Enerji Bakanı Reza Erdekaniyan, İran’ın yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesi 900 megawatt olduğunu bildirdi.

Sari kentinde açıklamada bulunan Erdekaniyan, hükümetin  hedeflerinden birinin fosil enerjilerine bağımlığı azaltmak ve yenilebilir enerjilerin kapasitesinin artması olduğunu söyledi.

Şu an ülke içinde 900 megawatt yenilenebilir enerji kapasitesinin olduğunu belirterek, bu enerjinin büyük kısmının güneş enerjisinden kaynaklandığını söyledi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını sınırlamalarından birinin yüksek santral bedeli olduğunu ifade eden Erdekaniyan, ülke içindeki araştırmacıların daha düşük maliyetli teçhizatların üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Erdekaniyan, ülke içinde doğru tüketimin yaygınlaştırılması ve yenilenebilir enerji kaynakların kapasitesinin artması ile fosil kaynaklarına bağımlılığın azalacağını söyledi.

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2012

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