Amerika, Irak’ın İran ambargolarından muafiyetini uzattı

Bu iki yetkili, ‘’ABD, Bağdat’ın İran gazına bağımlılığını azaltmak için bir zaman çizelgesi istemektedir, zira bu durumda muafiyetlerin daha uzun bir süre içinde uzatılacağı ifade edilmekte.’’ dediler.

Bu iki yetkili isimlerini açıklamadılar ve ABD Dışişleri Bakanlığı da bu hususta görüş bildirmekten kaçıncı.

ABD daha önce Irak’a 120 günlük bir muafiyet tanımıştı ve bu muafiyet bu hafta sona ermektedir.

Iraklı yetkililer daha önce en az 3 seneye kadar İran’a elektrik ve gazda bağımlı olacaklarını bildirmişlerdi.

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2012