13 Şub 2020 08:53
Journalist ID: 1942
News Code: 83672971
0 Persons

Ülke ithalatı gelecek 3 yıl içinde 10 milyar dolar azalacaktır

Ülke ithalatı gelecek 3 yıl içinde 10 milyar dolar azalacaktır

Tahran, IRNA- İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, yapılan planlamalarla ve ülke içinde üretimin artması ile gelecek 4 yıl içinde ithalatın 10 milyar dolar azalacağını söyledi.

Horasan Rezevi ilinde açıklamada bulunan Rahmani, ülke genelinde her gün üretimin artışına şahit olunduğunu belirterek, Amerika’nın zalimce ambargolardan kurtulmanın tek yolunun iç üretime dayanmak olduğunu söyledi.

Bu sene ülke içinde ilk kez üreticilerin ülke için ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için bir fuar açıldığını ifade eden Rahmani, fuar esnasında 2020 anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Bu fuarın hedeflerinin tespiti için 3 yıllık fırsat belirtildiğini ve bu süre zarfından 10 milyar dolar ithalatın azalacağını ve bir milyon yeni meslek oluşacağını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 17 =