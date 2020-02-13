Ülke ithalatı gelecek 3 yıl içinde 10 milyar dolar azalacaktır

Horasan Rezevi ilinde açıklamada bulunan Rahmani, ülke genelinde her gün üretimin artışına şahit olunduğunu belirterek, Amerika’nın zalimce ambargolardan kurtulmanın tek yolunun iç üretime dayanmak olduğunu söyledi.

Bu sene ülke içinde ilk kez üreticilerin ülke için ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için bir fuar açıldığını ifade eden Rahmani, fuar esnasında 2020 anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Bu fuarın hedeflerinin tespiti için 3 yıllık fırsat belirtildiğini ve bu süre zarfından 10 milyar dolar ithalatın azalacağını ve bir milyon yeni meslek oluşacağını söyledi.

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2012