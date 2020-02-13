İrlanda Meclis Başkanı İran ile ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı

Odonovan, İran Milli Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı açıklamada, 2018 yılında İran’a yaptığı ziyarete işaretle bu ziyaretin fevkalade geçtiğini, İran’ın kültür, medeniyet ve edebiyat açısından çok zengin bir ülke olduğunu söyledi.

Ülkesinin çoğulculuk politikasını desteklediğini ifade eden Odonovan, İran’ın dostu olduklarını ve iki ülke arasında eski ve iyi ilişkilerin mevcut olduğunu söyledi.

İran’ın Büyükelçisi Mesut İslami de törende Amerika’nın İran aleyhindeki gayrı meşru ambargolarını eleştirerek, Amerika’nın tek taraflı politikalarının dünya düzeyinde bir soruna dönüştüğünü ve uluslararası camianın bu mesele ile terörizm, iklim değişikliği ve korona gibi sorunlarla karşı karşıya olduğu gibi davranması gerektiğini söyledi.,

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2012