Venezuela, İran devleti ve milleti ile birlik içinde olduğunu vurgu yaptı

Monkada, IRNA’ya yaptığı açıklamada, ülkesinde İran halkı ve devletine saygı duyulduğunu ve İran ile ülkesinin Amerika’nın kontrolden çıkmasından dolayı aynı durumda olduklarını söyledi.

Aynı durumda olan ülkelerin dostluk içinde olmaları gerektiğini ifade eden Monkada, ‘’Biz dünyada çoğunluğuz ve uluslararası kanunlara dayanarak vahşi güçlere karşı gelmekteyiz ve bir büyük gücün gücünü su istimal etmesine karşıyız. ‘’ dedi.

Venezuela geçen seneden beri Amerika’nın şiddetli ambargosuna maruz kalmaktadır ve Trump yönetimi Huan Guaydo’ya destek vererek bu ülke yönetimini değiştirmeye çalışmaktadır.

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2012