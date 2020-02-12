7148 kişi meclis seçimlerinde rekabet edecektir

Orf yaptığı açıklamada, İran Anayasa’yı Koruyucular Konseyinin iki aşamada toplam 7148 kişinin adaylığını onayladığını ve 7296 kişinin de adaylığını şartlara haiz olmadıklarından dolayı adaylığını reddettiğini söyledi.

Orf onaylanan adayların tam listesinin kaymakamlıklara gönderildiğini söyledi.

Yarından itibaren seçim propagandalarının başlayacağını ifade eden Orf, tüm adaylar ve partiler ve gruplardan kanunlara saygılı olmalarını istedi.

İslami Şura Meclisi seçimleri 21 Şubatta yapılacaktır. Seçimlerde 290 İslami Şura Meclisi milletvekili tek aşamada seçilecektir.

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2012