İran’ın ihracatı ambargolar altında ithalatın 4 katıdır

Mir Eşrafi, Gülistan İli yeni gümrük binasnın açılışında yaptığı açıklamada bu senenin başından bu yana (21 Mart 2019) 115 milyon ton İran’dan ürün ihraç edildiğini ve karşılığında 28 milyon ton ürün ithal edildiğini ve bu rakamdan 19 milyon tonun ilaç ve temel ihtiyaç maddeleri olduğunu söyledi.

Mir Eşrafi, İran’ın Avrasya Birliğine katılımına işaretle bunun İran ihraç mallarının artışı için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

İran’ın Avrasya Birliğine katılım anlaşması Kasım 2019’undan itibaren yürülüğe girmiştir ve anlaşmanın uygulanmasından bir sene sonra taraflar arasında serbest ticaret uygulanmasını geçilmesi kararlaştırılmıştır.

Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan, Avrasya Birliği üyesidir fakat birlik 40 ülke ve uluslararası kurum ile çalışmaktadır.

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2012