Azerbaycan Cumhurbaşkanı yakın zamanda İran’ı ziyaret edecektir

Cihangirzade yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ALieyev’in Cumhurbaşkanı Ruhani’nin resmi daveti üzerine bir heyet başkanlığında İran’ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani Ekim 2019 ayı sonlarında Bakü’de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Toplantısı esnasında Aliyev’i Tahran’a davet etti.

İki ülke arasında bugüne kadar 150’yi aşkın siyasi, ekonomik ve kültürel anlaşma imzalanmıştır.

İki ülkenin tic aret hacmi 2019 yılında Amerika’nın uyguladığı ambargolar ve engellemelerine rağmen bir önceki yıla göre yüzde 11 artış ile 500 milyon dolara ulaştı.

İranlı yatırımcılar bugüne kadar Azerbaycan’da 2.5 milyar dolar yatırım yapmıştır ve şu an Azerbaycan’da 1614 İran firması faaliyet göstermektedir.

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2012