Musevi: İran’ın Siyonistlerin ahmakça eylemine yanıtı sert olacaktır

Musevi, Siyonist rejim yetkililerinden birinin İran aleyhindeki iddia ve tehditlerine karşı, ‘’İran bu rejimin İran’ın Suriye’deki ve bölgedeki menfaatlerine karşı saldırı veya aptalca eylemlerine yanıtının çok sert olacağını söyledi.

Musevi bu rejimin terör ve işgale dayalı varlığına değinerek, bu rejimin temelinin geçen 70 yıl zarfında Filistin ve komşu ülkelerin topraklarının işgali, yağma, terör ve saldırıya inşa edildiğini belirtti.

Musevi, ‘’İran’ın Suriye’deki varlığı o ülke hükümetinin daveti üzerine ve Amerika ile İsrail tarafından desteklenen terörizmle mücadele için devam etmekte ve İran Siyonist rejimin savaş yanlısı tehditlerini uluslararası kurum ve kuruluşlara da taşıyacaktır. ‘’ dedi.

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2012