Nahçıvan'da İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümü kutlandı

Törene Nahçıvan Yüksek Parlamentosu Başkanı Vasif Talibov, bakan ve yetkililer, akademisyenler, İran ve Türkiye'nin Nahçıvan başkonsolosluğu üyeleri ile Nahçıvan'da mukim İranlılar katıldı.

İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu Ahmed Hüseyni bu törende yaptığı açıklamada, ABD'nin son bir yılda İran'a karşı yürttüğü maksimum baskı ile ekonomik terör politikasının sonuçsuz kaldığına işaret ederek, General Süleymani'nin terör edilmesinin ABD'nin askeri terörünün bir göstergesi olduğunu söyledi.

İran'ın komşular dahil diğer ülkelere karşı ilkelerini açıklayan Hüseyni, Yüzyılın Anlaşması'nın mazlum Filistin halkına karşı zalimce ve aptalca bir eylem olduğunu kaydetti.

Nahçıvan Yüksek Parlamentosu Başkanı Vasif Talibov da bu törende yaptığı açıklamada, İran İslam Devrimi'nin zafer yıldönümünü kutlayarak, İran ile Nahçıvan'ın dost ve yakın komşu olduklarını ve Nahçıvan'ın İran'la ilişkilerini geliştirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Tören sırasında İran tarihi ve el sanatların bir sergi ve Nahçıvanlı bir ressamın çizdiği General Süleymani'nin portresi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.