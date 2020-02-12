Biyolojik kökenli ilaçlarda kendi kendimize yeter hale geldik

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, biyolojik kökenli ilaçların ham maddelerinin tamamının ülke içinde faaliyet gösteren bilgi tabamlı şirketler tarafından temin edildiğine işaret ederek 'İthalatımız sıfıra ulaştı. İran kendi uzmanlarıınn çalışması sonucu süreçleri değiştirmiş ve büyük bir adım atmıştır' dedi.

Biyolojik kökenli ilaçların yerli bilgi tabanlı şirketlerce temin edildiğine dikkati çeken Kanii, 'Biyolojik kökenli ilaçların ham maddeleri yurt dışından ithal edilmiyor ve bu açıdan kendi kendimize yeter hale geldik' diye konuştu.

Bu sektörde faaliyet gösteren bilgi tabanlı şirketlerin ülke ihtiyaçlarını temin konusunda büyük başarı yakaladıklarının altını çizen Kanii, 'Çalışamlarımız burada bitmiyor ve kimyasal ilaçların ham maddelerinin üretimi için de büyük planlamalar yaptık' değerlendirmesinde bulundu.

Kanii'nin ifadesine göre 140 biyolojik kökenli ilaçtan 22'si ülke içinde üretiliyor ve 30 diğer ilacın da önümüzdeki 18 ay içinde üretim aşamasına geçmesi bekleniyor.