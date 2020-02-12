Yaptırımlara rağmen İran ihtiyaç duyduğu ilaçların yüzde 97'sini üretmektedir

İran'ın sağlık alanında İslam Devrimi öncesi ile şimdiki durumunu kıyaslayan Nemeki, 'Devrimden önce ilaç ihtiyacımızın sadece %25'i yerli imkanlarla ülke içinde üretilmekteydi. Ayrıca diğer ülkelere ilaç ihracatı yapıyoruz ve ilaç sıkıntısı ve ihtiyacı, geçmişe göre üçte bir düşüş gösteriyor' diye belirtti.

İslam Devrimi'nden önce ülke genelinde sadece 6 tıp bilimleri fakültesinin faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Nemeki, bu sayının halihazırda 66 üniversite ve fakülteye yükseldiğini ve sağlık sektöründe iyi uzmanlar yetiştirildiğini ifade etti.

Devrimden önce 56 bin hasta yatağının bulunduğuna dikkati çeken İranlı Bakan, İslam Devrimi sonrası bu sayının 120 bin yatağa ulaştığını söyledi.

Sağlık merkezlerinin 1080'da 18 bine çıktığını altını çizen Nemeki, bu merkezlerin en ucra köşelere bile ulaştığını ve 80 milyonluk nüfusun tamamının aşılandığını kaydetti.