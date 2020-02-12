İran altın ve mücevher üretiminde dünyanın en önde gelen 7 ülkesinden biri

İran Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde 12. Uluslararası Altın, Gümüş, Mücevher, Saat ve Yan Sanayi Fuarı'nın faaliyete başladığına değinen Hüseyinzade, 'Altın ve mücevher üretiminde dünya çapında iyi konumdayız ve bu tür fuarların düzenlenmesi, bu sektörde üretilenlerin ihracatı için iyi bir fırsat sağlaybilir' dedi.

İran'ın 2011 yılında İngilitere Altın ev Mücevher üretimi olimpiyatında 5. 2009 Kanada dünya olimpiyatında 7, 2013 Almanya yarışmalarında ikinci ve 2015 Brezilya olimpiyatında 5. sıraya yerleştiğini kaydeden Hüseyinzade, bu yılki fuarı ziyaret edenlerin sayısının geçtiğimiz yılkine göre yüzde 50 artış gösterdiğini ifade etti.

12. Uluslararası Altın, Gümüş, Mücevher, Saat ve Yan Sanayi Fuarı'na 125 yerli şirketin yanı sıra Türkiye, Almanya, İtalya, İngiltere ve Japonya'dan 5 şirket de katıldı.

Hüseyinzade'nin ifadesine göre dünyanın en iyi altın ve mücevher üretici ülkeleri İtalya, Türkiye, Hindistan, Güney Kore, Hong Kong, Tayland ve İran'dır.