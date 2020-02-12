Voleybol Uluslar Ligi'nde 3 İranlı hakem görev yapacak

Voleybol Uluslar Ligi erkekler dalında 23 Mayıs- 22 Hazian 2020 tarihleri arasında, kadınlar dalında ise 20 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

Bu müsabalalarda görev yapmak için İran'dan Ferhad Şahmiti, Mesud Yezdanpenah ve İbrahim Firuzi hakem olarak davet edildi.

Şahmiri erkekler dalında 4. haftada ve kadınlar kategorisinde 1. ve 2. haftada görev yapacağı belirtilirken, Yezdanpenah kadınlarda 1. ve 2. haftalarda, Firuzi ise erkeklerde 4. haftada hakemlik yapacak.

İran Milli Voleybol Takımı 13-15 Haziran tarihleri arasında sırasıyla Brezilya, Avustralya ve Sloevnya ile karşı karşıya gelecek.