İran'da hala korona virüsü vakasına rastlanmamıştır

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Cihanour, 'Bazı medyalarda İran'da korona virüsüne yakalanan veya ölenler hakkında yayınlanan haberler gerçeği yansıtmıyor ve saygın medya kuruluşlarından, sosyal medyadaki duyumları yayınlamamalarını bekliyoruz' diye konuştu.

Çin'in Vuhan kentinden dönen İranlı öğrenciler üzerinde yapılan testlerin negatif çıktığını aktaran Cihanpur, Çin'den dönen öğrencilerin 1 hafta daha karantina altında kalacaklarını söyledi.

Çin'de korona virüsüne yakalananlarla ölenlerin sayısının yükseldiğine dikkati çeken İranlı yetkili, Sağlık Bakanlığı'nın denetim ve kontrol işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Cihanpur'un belirttiğine göre, halihazırda İran sınırlarından ülkeye giriş yapan tüm yerli ve yabancı yolcular denetleniyor ve sıkı kontroller artırılmıştır.