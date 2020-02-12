12 Şub 2020 15:18
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News Code: 83672022
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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı:

İran müzakere ve mantıktan yanadır

İran müzakere ve mantıktan yanadır

Tahran, İRNA- İran Atom Enerisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi ile yaptığı görüşmede, İran'ın müzakere ve mantığı desteklediğini ancak baskı altında hiçbir karar vermeyeceğini dile getirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi ile Avusturya'nın başkenti Viyana’da bir araya gelen Salihi, UAEK ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu, bu ajansın uluslararası bir merci olarak karşılıklı anlayışa ve kararlara dayanması ve siyasi kaygılardan etkilenmemesi gerektiğini söyledi.

Salihi, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile ilişkilerini çok iyi düzeyde ve anlayışla dolu olduğunu ifade ederek, bu ilişkinin devam edeceğini umduğunu belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) tarafından düzenlenen Nükleer Güvenlik Toplantısına katılmak için bir heyetin başında Viyana’yı ziyaret etmektedir.

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