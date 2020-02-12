İran müzakere ve mantıktan yanadır

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi ile Avusturya'nın başkenti Viyana’da bir araya gelen Salihi, UAEK ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu, bu ajansın uluslararası bir merci olarak karşılıklı anlayışa ve kararlara dayanması ve siyasi kaygılardan etkilenmemesi gerektiğini söyledi.

Salihi, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile ilişkilerini çok iyi düzeyde ve anlayışla dolu olduğunu ifade ederek, bu ilişkinin devam edeceğini umduğunu belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) tarafından düzenlenen Nükleer Güvenlik Toplantısına katılmak için bir heyetin başında Viyana’yı ziyaret etmektedir.