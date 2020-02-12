İran, 2. Uluslararası Barış ve Çatışmanın Çözümü Konferansı'na ev sahipliği yapacak

İRNA’ya konuşan Alihani, 8-9 Haziran tarihleri arasında Tahran'da düzenlenecek 2. Uluslararası Barış ve Çatışmanın Çözümü Konferansı'na makalelerin gönderilmesi için son tarihin 19 Şubat olduğunu belirtti.

Geçen yılki ilk konferas sırasında genel sekreterliğinin Tahran Üniversitesi'nde olmasına ve her yıl yapılmasına karar verildiğini dile getiren Alihani, ilk konferansta 60'ı yabancı araştırmacılar, geri kalanı ise İranlı araştırmacılar için olmak üzere 300 makalenin kabul edildiğini ve konferansın dünyanın çeşitli ülkelerinden 15 bilimsel ve akademik şahsiyeti ağırladığını ifade etti..