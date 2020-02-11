11 Şub 2020 21:44
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News Code: 83671391
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Ruhani, halkın Devrim Yıldönümündeki Yürüyüşlere katılımını taktir etti

Ruhani, halkın Devrim Yıldönümündeki Yürüyüşlere katılımını taktir etti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halkın bugün Devrim Yıldönümü Yürüyüşlerine yüksek katılımını takdir etti.

Ruhani yayınladığı mesajda, halkın geniş katılımının bir kez daha kalıcı birlik, beraberlik ve milli misakı dünyanın gözleri önüne serdiğini söyledi.

Ruhani, ülkenin bugünkü şartlarında ve İslami Şura Meclisi seçimlerinin arifesinde bu yürüyüşlerin birlik, beraberliğin yanında İran halkının tedbiri ve uygun zamanı bilmesi ile İran’ın siyasi ve kültürel hayatında yeni bir dönem açılacağını söyledi.

Ruhani, İran halkının tamamından bu büyük milli törende güçlü şekilde katılımdan dolayı teşekkür etti.

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2012

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