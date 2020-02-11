Ruhani, halkın Devrim Yıldönümündeki Yürüyüşlere katılımını taktir etti

Ruhani yayınladığı mesajda, halkın geniş katılımının bir kez daha kalıcı birlik, beraberlik ve milli misakı dünyanın gözleri önüne serdiğini söyledi.

Ruhani, ülkenin bugünkü şartlarında ve İslami Şura Meclisi seçimlerinin arifesinde bu yürüyüşlerin birlik, beraberliğin yanında İran halkının tedbiri ve uygun zamanı bilmesi ile İran’ın siyasi ve kültürel hayatında yeni bir dönem açılacağını söyledi.

Ruhani, İran halkının tamamından bu büyük milli törende güçlü şekilde katılımdan dolayı teşekkür etti.

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2012