Salihi: Mevcut şartların devamı KOEP’in yararına değildir

Fransa Atom Enerjisi Kurumu Fransua Jack ile görüşen Salihi, Avrupalı tarafların KOEP’e bağlı kalmamalarını eleştirerek, mevcut şartların devamının KOEP’in yararına olmadığını söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) tarafından düzenlenen Nükleer Güvenlik Toplantısı için Viyana’yı ziyaret eden Salihi, Amerika’nın KOEP’ten çıkması sonrası İran’ın taahhütlerini azaltma adımlarının dengeyi kurmak için olduğunu belirterek mevcut sürecin devam etmesi durumunda hiçbir tarafından bu anlaşmadan memnun olmayacağını söyledi.

İran’ın mevcut durumdan memnun olmadığını ifade eden Salih UAEK Başkanının en az 16 raporunda İran’ın taahhütleri yerine getirdiğini belirttiğini söyledi.

İran’ın beklentilerinin minimum beklentiler olduğunu ifade eden Salihi, İran kamuoyunun mevcut durumdan memnun olmadığını söyledi.

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2012