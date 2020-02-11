Ortadoğu sorunları diyalogla çözüme kavuşmalı

İran'ın Roma Büyükelçisi'nin ikametgahında düzenlenen İslam Devrimi'nin 41. yılı kutlama töreninde konuşan Bayat, İran'ın İslam Devrimi'nin 1979 yılında zafere ulaşmasından sonra geçen 41 yıl içinde ABD'nin baskı ve ambargolarına rağmen büüyk kazanımlar elde ettiğini ve kendi kendine yeter hale geldiğini söyledi.

ABD'nin Mayıs 2018'de tek taraflı olarak Nükleer Anlaşma'dan çekilerek İran'a karşı yasa dışı yaptırımlar uyguladığıın ve General Süleymani'nin terör edilmesi dahil uluslararası yasaları hiçe saydığını ifade eden Bayat, İran'ın IŞİD dahil aşırı ve radikal terör örgütlerine karşı mücadele ettiğinin altını çizdi.

İran'la İtalya'nın çok köklü ilişkileri bulunduğuna dikkati çeken İran'ın Roma Büyükelçisi Bayat, İtalya'nın Avrupa'da İran'ın ilk ticari ortağı olduğunu kaydetti.

ABD'nin baskıları sonucu iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin düştüğüne işaret eden Bayat, küçük ve orta ölçekli İtalyan firmalarının fırsatları en iyi değerlendirmelerini istediklerini belirtti.

İran'ın Roma Büyükelçisi'nin ikametgahında düzenlenen İslam Devrimi kutlama törenine birçok İtalyan diplomat, basın mensunu, iş adamları, senatörler, İtalya Cumhurbaşkanı Danışmanı, İtalya'nın eski başbakanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.