11 Şub 2020 19:15
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News Code: 83671283
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Genelkurmay Başkanı:

Kimsenin ülkemize saldırı cesaretini gösteremeyeceği kadar savunma gücüne sahibiz

Kimsenin ülkemize saldırı cesaretini gösteremeyeceği kadar savunma gücüne sahibiz

Tahran, İRNA- Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri, İran'ın savunma gücünün hiçbir düşmanın saldırma cesaretine sahip olmayacak kadar yüksek olduğunu söyledi.

Tahran'da düzenlenen 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümü yürüyüşlerine katılan General Bakıri gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Bulunduğumuz her nokta ve konumda devletimizin güçlenmesi için adım atmalıyız' dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin tüm imkan ve gücü ile devletin gücünü artırmaya dönük çalışmalarına devam ettiğini kaydede General Bakıri, 'Bugün savunma gücü alanında öyle bir duruma gelmişiz ki düşmanlarımız bize saldırı cesareti ve düşüncesinde bile değildir' diye belirtti.

Savunma dışında ekonomik ve toplumsal alanlarda da güçlenmenin zorunluluğuna değinen İranlı üst düzey askri yetkili, 'Kimsenin saldırı hayali ve cesaretinde olmayacak kadar güçlü olmak durumundayız' diye ekledi.

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