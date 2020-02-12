New York'ta İslam Devrimi'nin zafer yıldönümü anma töreninin düzenlenmesi, Trump'ın İran karşıtı politikasının yenildiği anlamında

11 Şubat'ta New York'ta İran Devrimi'nin yıldönümü vesilesiyle New düzenlenen törende, büyükelçiler, siyasi delegasyonlar ve uluslararası medya kurumlarında çalışan gazeteciler, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı BM nezdindeki temsilcisi Ishak Al-i Habib’ı tebrik etti.

Rusya, Çin, İngiltere, İsviçre, Kuzey Kore, Suriye, Venezuela, Türkiye, Afganistan, Kazakistan, Irak, Katar, Hindistan, Japonya ve Polonya Daimi Temsilcileri, Almanya ve diğer bazı Afrika ve Asya ülkelerinin temsilciler törene geldi.

Trump yönetimi defalarca İran’a karşı bir koalisyon kurmaya çalışırken ve düşmanca politikaları ile İran’ı uluslararası alanda tecrit etmeye çalıştı.

Bu yolda geniş çepta ambargolar ve yaptırımlar uygulamak, General Şehit Kasım Süleymani ve arkadaşlarını terör etmek ve İran Dışişleri Bakanının BM'ye girmesini yasaklamak gibi ekonomik, askleri ve politik terörünü esirgemedi.

bu törende diplomatik heyetlerin samimiyeti ve empatisi , İran'ın uluslararası alandaki diplomatik sisteminin faaliyetinin ve bölgesel ve dünya alanlarda ilişkilerdeki stratejik öneminin bir teyididir.

İran İslam devriminin zafer kutlama törenlerinin anlamı, ülkelerin ulusal günlerinden daha fazladır. Bu devrimin doğasına ve İran İslam Cumhuriyeti'nin köklerine şiddetle karşı çıkan Trump yönetiminin resmi politikasının aksine, siyasi partilerin katılmalarının farklı bir anlamı var.