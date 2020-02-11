İran'dan Fransa'ya uzay programı ile ilgil müdahaleci açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın İran uzay hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğunu kaydeden Musevi, 'İran füze savunma programı da BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararını ilgilendirmiyor. Zira İran füzeleri nükleer başlık taşıyan füzeler için tasarlanmamıştır' dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İran'ın uzaya uydu fırlatmasını kınayarak, bunun İran'ın uluslararası sorumluluklarına aykırı olduğu iddiasında bulunmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında , 'İran BMGK 2231 sayılı kararı uyarınca verdiği taahhütler nedeniyle nükleer başlık taşıyabilen füze konusunda faaliyet gösteremez' denilmişti.