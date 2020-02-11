Zarif: Şehit General Süleymani İran'ın bölgedeki duruşunun simgesiydi

Lübnan merkezli el-Ahd haber sitesine röportaj veren Zarif, 'General Süleymani'nin terör edilmesi, Direniş Cephesi'nin kararlılığını artıracak. Gerçi onun kaybedilmesi, bölge ve dünyada barış yanlısı insanlar için ağır kayıp sayılmaktadır' dedi.

General Süleymani'nin şehadetinden sonra özellike Irak ve Suriye'de yaşanan olayların gözleri ABD'nin bölgedeki yıkıcı politikalarına çevirdiğine değinen Dışişleri Bakanı, 'Bu konuyu Direniş Cephesi'nin güçlendirilmesi için kullanabiliriz. Şehit General Süleymani'nin şehit edilmesi, bölge halklarının canlarını kendileri için feda edenlere ne kadar değer verdiklerini gözler önüner serdi' diye belirtti.

Emperyalizmle mücadelenin tek yolunun şehadet ve fedakarlık yolu olduğuna dikkati çeken Zarif, 'Onu terör ederek cinayet işleyenler, kesinlikle tarihin çöplüğüne atılacaklar. Trump'ın kafa karışıklığını ve konuşma metninin yırtılması ile Yüzyılın Anlaşması'nın İslami Ülkeler Parlamento Başkanları Toplanyısı'nda çöp kutusuna atıldığını gördük' diye konuştu.

Trump ile Netanyahu'nun Yüzyılın Anlaşması isimli sözde planı açıklamalarından hedeflerinin İsrail rejiminin başbakanı Netanyahu'nun seçimlerde zafer elde etmesi olduğuna dikkati çeken Zarif, 'Bence Amerikan yetkilileri, son günlerde bazı Arap ülke liderlerinin zayıf tepkisini dikkate alarak, bu anlaşmayı açıklamaları durumunda ciddi tepki ile karşılaşmayacaklarını sandı' değerlendirmesinde bulundu.

Yüzyılın Anlaşması'nın gerçek dışı bir plan olmanın ötesinde siyasetle her hangi bir bağının olmadığıın altını çizen Dışişleri Bakanı Zarif, 'Bu sadece Siyonist işgalcilerin egemenliğinin korunmasına yönelik ticari bir muameledir. Bu da bazı Arap ülke liderlerinin ABD ve İsrail rejimi ile tehlikeli iş birliği içerisinde olduğunu ve bunun düzeltilmesi gerektiğini göstermektedir' açıklamasında bulundu.

Zarif röportajın sonunda şı ifadelere yer verdi:

Arap dünyasının tepkisine gelince, onların tepkisi herkes tarafından görüldü. Bu tepki, ABD'ye karşı Yüzyılın Anlaşması'nı ilan ettiği için duyulan öfke ve hınç dolu bir tepkidir. Arap dünyasının 1990 yılında bu yana en büyük hatalarından biri, ABD'yi arabulucu olarak görmesidir. ABD, Filistin konusunda yanlı davranmış ve asla tarafsız bir arabulucu rolünü oynamamıştır. Filistinliler bugün ABD'nin arabulucu değil, İsrail rejimini aşırı derecede desteklediği bir ülke olduğu sonucuna varmışlardır.'