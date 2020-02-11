ABD, İran halkının büyüklüğü karşısında hezimete uğramıştır

22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi Zafer Günü nedeniyle başkent Tahran'da düzenlenen gösteride halka hitaben konuşma yapan Ruhani, Beyaz Saray yetkililerinin son 40 yılda İran'a karşı besledikleri düşmanlık ve kindarlığa işaret ederek, 'ABD gibi bir süpergüç için, İslam Devrimi ile büyük İran halkının zafere ulaşması ve bu süpergücün ülkemizden çıkarılması, dayanılmaz bir acıdır. Doğal olarak onlar 41 yıldan bu yana her gece topraklarımıza geri dönme rüyasını görüyor' diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Irak'ta terör saldırısı sonucu şehit düşen General Süleymani'nin şehadetine değinen Ruhani, 'General Süleymani bölgede savaş ve istikrarsızlık çıkarmak hedefinde değildi. ABD ve İsrail'in yalanlarına rağmen o, bölgenin güvenliği ve istikrarını amaçlıyordu' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın çeşitli alanlarda kendi kendine yeterlilik konusundaki çalışmalarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Günümüzde kendi ihtiyaçlarımızı kendi ellerimizle karşılıyoruz. Füze, uçak, kruvazör, denizaltısı, anti zırh füze ve hava savunma füzeleri dahiş her yerde İran sanayini görmek mümkün. Her yerde İranlı mühendislerin elleri ile üretilen sanatı görebiliriz' ifadesine yer verdi.

Devrimden önce İran'ın silahlarının yüzde 95 miktarının yurt dışından ithal edildiğinin altını çizen Ruhani, 2Bugün tüm ihtiyaçlarımıza yerli imkanlarka ulaşabiiyoruz. Bu büyük İran halkının bilim, askeri ve savunma gücünü gözler önüne seriyor. ABD neyin peşinde, Geçen 2 yılda aziz halkımıza bu kadar baskı uygulamıştır. Ticaret, ihracat ve tüm ihtiyaçlarımızı hedef tahtasına oturtarak halkımızın sabrını taşırmak istiyor. ABD sadece İran hükümeti ve yetkilileri ile değil, tüm 83 milyonluk İran halkı ile karşı karşıyadır. Halkımız birlik beraberlik içerisindedir' açıklamasında bulundu.

İran'ın tarım, petrol, doğalgaz, sağlık, istihdam, bilgi tabanlı şirketler vb. sektörlerdeki ilerleme ve bağımsızlığından bahseden Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü:

'ABD yaptırım uygularsa geri adım atacağımzıı sanıyor. Bu ABD'nin yanlışından kaynaklanıyor. İlaçlarımızın yüzde 97'si yerli imkanlarla yurt içinde üretilmektedır. Geriye kalan yüzde üçü de gelecek yıllarda yurt içinde üreterek tam bağımsızlığa ulaşmayı hedefliyoruz.

Geçtiğimiz 10 ayda 72 milyar dolar dış ticaret gerçekleştirdik. 36 milyar dolar ithalat yaparken, 35.5 milyar dolar ihracat yaptık. Halkımız kendi ayakları üzerinde duruyor, güçleniyor ve düşüncelerini donatıyorlar.

ABD'nin gittiği yol, İran ve bölge halkları, İslam dünyası ve tüm dünyanın aleyhinedir. Hatta kendi Amerikan halkının zararınadır.'

Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasının sonunda İran halkını 21 Şubat2ta düzenlenecek İslami Şura Meclisi Milletvekilliği Seçimleri'ne katılarak oy kullanmaya çağırdı.