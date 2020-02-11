ABD'nin terör eylemi, bölge halklarının nefretini kazanmıştır

Tahran'dan düzenlenen İslam Devrimi'nin Zafer Yıldönümü 22 Behmen (11 Şubat) yürüyüşlerine katılan Zarif, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Trump, General Süleymani'yi şehit ederek, İran İslam Devrimi hakkında yanıldığını kanıtladı. Bu yanılma halen devam ediyor ve bu yüzden halkımız, bu teröre karşı dayanışma içerisindedir' diye konuşçtui

Halkın dünya güçlerini İran İslam Cumhuriyeti'ne saygı duymaya mecbur kıldığını ifade eden Zarif, 'Herşeyimiz halkımızdan. Bu halk, İslam Cumhuriyeti'nin gücünün temelini oluşturuyor. Bu halka güvenen herkes başarılı olur. Halk olmaksızın hiçiz ve halk ile bütün dünya karşısında direnebiliriz' değerlendirmesinde bulundu.

Zarif konuşması şöyle sürdürdü:

'41 yıldır yanılıyorlar ve İran halkını tanımıyorlar. 41 yıldır baskı ile halkı İslam Devrimi'nden soğutabilecekelrini sanıyorlar. Ancak halkımız Geenral Süleymani'nin cenaze törenine katılarak ABD'ye bir ders verdi.

General Süleymani2Nin cenaze töreni bir halk oylaması ve referanduu gibiydi ve ABD'ye terörist olanın ABD'nin kendisi olduğunu haykırdılar.'

Zarif ayrıca Münih Güvenlik Konferansı'na katılaak İran'ın görüşlerini açıklayacağını ve ABD'nin bölge içni oluşturduğu tehditler hakkında konuşma yapacağını söyledi.