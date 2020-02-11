İran İslam Devrimi'nin zafer yıldönümü Washington'da kutlandı

İran'ın ABD'deki Çıkarlarını Gözeten Ofis'te geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ABD'nin başkenti Washington'da mukim yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, dini şahsiyetler, İslami kurumların başkanları ve tanınmış basın mensuplarının katılımı ile İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Rusya, Belçika, Norveç, Brezilya, Cezayir, Umman ve Irak büyükelçiliklerinden temsilcilerin yanı sıra, dini şahsiyetler, akademisyenler, barış yalısı aktivistler ve medya mensupları, bu törene katılarak, Trump yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti'nin izole etmeye çalışarak, ekonomik terör uygulamasının ve azami baskı politikasınının sonuçsuz olduğunu gözler önüne serdi.

İran'ın ABD'deki Çıkarlarını Gözeten Ofis Başkanı Mehdi Atifet bu törende yaptığı açıklamada, İran'ın bilimsel, kültürel ve bölgesel konumuna değinerek, ABD'nin terör eylemi sonucu şehit düşen General Süleymani'nin IŞİD ve el-Kaide gibi terör örgütlerinin bir numaralı düşmanı olduğunu söyledi.