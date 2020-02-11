İran halkı milyonlar halinde İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümünü kutladı

İran genelinde soğuk ve karlı havanın hakim olmasına raümen halk, geçtiğimiz yıllara kıyasla daha coşkulu bir biçimde sokaklara dökülerek İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümünü attıklatı sloganlarla kutladı.

6 bin yerli ve yabancı basın mensubunun merceğe aldığı zafer yürüyüşlerine katılanlar, attıkları sloganlarla ABD ve İsrail rejimine duydukları öfkeyi dile getirerek, bir kez daha İslam Devrimi Kurucu Lideri İmam Humeyni ve İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin ülkülerine bağlılıklarını yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile 3 Ocak günü Bağdat'ta uğradığı terör saldırısı ile şehit düşen General Süleymani'nin fotoğraflarının yürüyüşlere katılan halkın taşıdığı pankartlarda yer alması dikkat çekti.

İran halkı, ABD'nin tüm araçları kullanarak İslam Devrimi ile halkın arasını açmayı hedeflemesine karşın milyonlar halinde yürüyüşlere katılarak İslam Devrimi'nin yolundan gitmeye kararlı olduklarının altını çizdi.

22 Behmen (11 Şubat) törenleri, birçok ülkede mukim İranlılarca da düzenlenen törenlerle kutlanmaktadır.

Biraz sonra da Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Tahran'da düzenlenen yürüyüşlerde Tahran'ın simgelerinden Azadi Meydanı'nda halka hitaben konuşma yapması bekleniyor.