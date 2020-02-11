Lavrov: Amerika’nın İran karşısındaki davranışı kibrinin göstergesidir

Lavrov yaptığı açıklamada İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki tüm taahhütlerine bağlı olduğunu ve gereken herşeyi yaptığını belirterek, ABD davranışının o ülkenin kibrinin göstergesi olduğunu söyledi.

Rus Dışişleri Bakanı İran nükleer müzakerelerinin yıllarca sürdüğünü bunun sonunda KOEP’in kabul edildiğini müzakereler sonucunda bir çok hususun 5 artı Bir grubu, bazılarının da İran ile ABD müzakereleri sonucunda çözüme kavuştuğunu ve KOEP’in BM Güvenlik Konseyi onayından sonra başlandığını söyledi.

İran’ın KOEP çerçevesindeki tüm taahhütlerini yerine getirdiğini ifade eden Lavrov, İran’ın eşi görüşmemiş bir şekilde Atom Enerjisi Kurumu anlaşmalarının ötesinde taahhütler uyguladığını fakat Amerika’nın buna rağmen 2018 yılında KOEP çerçevesindeki taahhütlerini uygulamayacağını ilan ettiğini ve diğer ülkeleri de İran ile ticaretten menettiğini söyledi.

Lavrov, İran’ın uzun zaman bunu tahammül ettiğini fakat daha sonra KOEP çerçevesinde bir imtiyaz alamadığından taahhütlerini azaltmaya başladığını ve bu zamanda Amerika’nın İran’ın taahhütlerini uygulamasını istediğini söyledi.

Lavrov, ABD’nin yaptıklarının o ülkenin taahhütlerini yapmadaki gücü hususunda bazı soru işaretlerini uyandırdığını söyledi.

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2012