İran ve İsveç Dışişleri Bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbad Musevi yaptığı açıklamada, ‘’Bayan Linde bu akşam Dışişleri Bakanı Zarif ile İran’da insani hata sonucu düşürülen Ukrayna Havayollarına ait uçak ile ilgili bir görüşme yaptı ‘’ dedi.

Musevi, görüşmede konunun siyasileştirilmesi yerine işbirliği üzerinde durduğunu söyledi.

Geçen haftalarda Tahran-Kiev uçuşunu yapan Ukrayna Havayollarına ait bir uçak, Tahran İmam Humeyni havaalanından kalktıktan kısa süre sonra insani hava sonucu atılan füzenin isabet etmesi ile 185 yolcu ve mürettebatı ile düşürülmüştür.

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2012